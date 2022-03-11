ديوكوفيتش يكشف موعد عودته

قال الصربي نوفاك ديوكوفيتش إنه سيبدأ استعداداته للدفاع عن لقبه في بطولة فرنسا المفتوحة بالمشاركة في بطولة مونت كارلو للتنس الشهر المقبل.

ولم يستطع اللاعب الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى الدفاع عن لقب أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي بعد إلغاء السلطات الأسترالية تأشيرته لعدم حصوله على تطعيم فيروس كورونا.



وسيغيب اللاعب البالغ عمره "34 عاما" عن بطولتي إنديان ويلز وميامي لعدم قدرته على دخول الولايات المتحدة بسبب التطعيم أيضا.



وكتب ديوكوفيتش في موقعه في الإنترنت: نوفاك سيستهل موسم الملاعب الرملية في 2022 في مونت كارلو حيث سبق أن حصد اللقب مرتين في 2013 و2015.



وتسمح موناكو، حيث يعيش ديوكوفيتش، بدخول الأجانب بشرط تقديم دليل على التعافي من فيروس كورونا في آخر ستة أشهر. وقال ديوكوفيتش إنه اصيب بكوفيد-19 للمرة الثانية في ديسمبر.



وستكون بطولة مونت كارلو المقامة في الفترة 10-17 أبريل هي الثانية لديوكوفيتش هذا الموسم بعد خسارته في دور الثمانية في دبي الشهر الماضي.



وخففت فرنسا قيود مكافحة فيروس كورونا ولن يكون التطعيم إلزاميا بدءا من 14 مارس آذار وهو ما يفتح الباب أمام دفاع ديوكوفيتش عن لقبه في رولان غروس.



وتنطلق بطولة فرنسا المفتوحة في مايو. وتراجع ديوكوفيتش إلى التصنيف الثاني عالميا خلف الروسي دانييل ميدفيديف.