فيرستابن يتفوق في التجارب المسائية لجائزة البحرين الكبرى

وصل هوس بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 بشأن الجهاز الديناميكي الهوائي لتحسين تدفق الهواء بين العجلات الأمامية والخلفية، إلى آفاق جديدة يوم السبت عندما كشف فريق ريد بول عن تعديل بسيط على تصميم سيارته في اليوم الأخير من تجارب البحرين.

وسجل الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول وبطل العالم أسرع زمن في التجربة المسائية في البحرين في دقيقة واحدة 31.720 ثانية متفوقا بفارق 0.695 ثانية على تشارلز لوكلير سائق فيراري.

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وسجل المكسيكي سيرخيو بيريز سائق ريد بول أسرع زمن خلال التجربة الصباحية، في زمن بلغ دقيقة واحدة و33.105 ثانية ، وهو ما يرجح أن عملية إعادة التصميم قد أتت ثمارها، رغم أن التوقيتات المسجلة خلال التجارب من الصعب الحكم عليها نظرا لاعتماد الفرق على استراتيجيات مختلفة.

وخلال التجارب الصباحية حل في المركز الثاني الصيني جوانيو تشو سائق ألفا روميو في نتيجة مبهرة حققها في ظهوره الأول ببطولة العالم.

وجاء البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات من قبل في المركز التاسع خلال التجارب الصباحية بفارق أكثر من ثلاث ثوان خلف بيريز.

وقال كريستيان هورنر رئيس فريق ريد بول لمحطة "فورمولا-1" التليفزيونية "هذه السيارات هائلة، هي أشبه بالسفن ، خاصة في هذه المنحنيات منخفضة السرعة".

وأضاف "هذه المنحنيات منخفضة السرعة شكلت الفارق الأكبر بالنسبة لنا، وبالطبع تم استغراق وقتا أطول خلال المنحنيات منخفضة السرعة مقارنة بالمنحنيات عالية السرعة".

وأوضح "بالتأكيد هناك حاجة للتأقلم من أجل تعلم خصائص هذه السيارات، القوة السفلية واللوائح الجديدة، لكن من الرائع مدى سرعة تأقلم السائقين ".