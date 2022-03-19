لوكلير أول المنطلقين في جائزة البحرين الكبرى

انتزع سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو، الانطلاقة من المركز الأول في سباق جائزة البحرين الكبرى، المرحلة الأولى من بطولة العالم في الفورمولا -1، عقب تألقه في التجارب الرسمية يوم السبت على حلبة الصخير في العاصمة المنامة.

وتفوق لوكلير على بطل العالم سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، وزميله في فريق "الحصان الجامح" الإسباني كارلوس ساينز، والسائق الثاني لريد بول المكسيكي سيرخيو بيريز، فيما حل بطل العالم سبع مرات سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون خامساً.