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لوكلير يتوج بجائزة البحرين الكبرى في افتتاح الموسم

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السائق لوكلير

لوكلير يتوج بجائزة البحرين الكبرى في افتتاح الموسم

الصخير - فرانس برس

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أحرز شارل لوكلير من موناكو المركز الأوّل في سباق جائزة البحرين الكبرى، الجولة الأولى من بطولة العالم للفورمولا 1 على حلبة الصخير يوم الأحد متقدماً على زميله الإسباني كارلوس ساينز في ثنائية لفيراري. ومنح لوكلير الحظيرة الإيطالية فوزها الأوّل في الفئة الأولى منذ عام 2019.

ووصل بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون ثالثاً برغم أداء لم يرتقِ للمطلوب، بسبب المشكلات التي يعاني منها فريق مرسيدس، مستفيداً من الانسحاب المزدوج لسائقي ريد بول، حامل اللقب ماكس فيرستابن وزميله المكسيكي سيرخيو بيريس قبل 3 لفات من النهاية (من أصل 57).

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