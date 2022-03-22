"كسر في الضلوع" يبعد نادال عن ملاعب التنس

سيغيب الإسباني رافايل نادال، المصنف ثالثاً عالمياً، بين أربعة وستة أسابيع عن ملاعب كرة المضرب لإصابته بكسر في أحد أضلاعه خلال مشاركته الأخيرة في دورة إنديان ويلز للماسترز، بحسب ما أعلن حامل لقب 21 بطولة كبرى الثلاثاء.

غرّد نادال البالغ "35 عاماً" في موقع تويتر بعد فحوص طبية أجراها في إسبانيا إثر عودته من الولايات المتحدة: سأغيب بين أربعة وستة أسابيع عن الملاعب. ليست أخباراً طيبة، ولم أتوقع ذلك.

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ليغيب الماتادور عن بداية موسم الدورات الترابية، حيث يتألق بشكل مميز، وذلك بعد بداية نارية حقق فيها 20 فوزاً هذا الموسم وثلاثة ألقاب.