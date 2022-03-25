لوكلير يتصدر التجربة الحرة الأولى لسباق جائزة السعودية الكبرى

سجل تشارلز لوكلير، سائق فيراري، يوم الجمعة، أسرع زمن في التجربة الحرة الأولى لسباق الجائزة الكبرى السعودي، المقرر إقامته يوم الأحد ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، بعد خمسة أيام من فوزه بسباق الجائزة الكبرى البحريني، أول سباقات الموسم.

وسجل لوكلير أسرع زمن للفة، حيث سجل دقيقة 30.7720 ثانية حول مضمار كورنيش جدة البالغ طوله 6174 كيلومترا متفوقا على بطل العالم ماكس فيرستابن سائق ريد بول بفارق 0.116 ثانية.

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وجاء فالتيري بوتاس، سائق ألفا روميو، في المركز الثالث متفوقا على كارلوس ساينز، سائق فيراري، بينما جاء سائق فريق مرسيدس لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، في المركز التاسع بفارق 1.5 ثانية عن لوكلير.

ومن المقرر أن تقام التجربة الحرة الثانية في وقت لاحق من يوم الجمعة، فيما تقام التجربة الرسمية يوم السبت، على أن يقام السباق الأحد.

وشهدت التجربة الحرة الأولى رفع الرايات الحمراء لفترة بعد مرور 18 دقيقة، لأن علامة المكابح سقطت على المضمار.