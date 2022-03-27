فيرستابن يصمد أمام هجوم لوكلير ويفوز بجائزة السعودية الكبرى

خرج ماكس فيرستابن منتصرا في صراع حبس الأنفاس مع شارل لوكلير ليفوز بسباق جائزة السعودية الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يوم الأحد.

ومثلما حدث في البحرين الأسبوع الماضي، تبادل فرستابن سائق رد بول الصدارة مع منافسه سائق فيراري قبل أن يصمد أمام هجوم متأخر ليفوز بالسباق ويعوض خروجه خالي الوفاض من السباق الافتتاحي.

مادة اعلانية

وجاء كارلوس ساينز سائق فيراري في المركز الثالث متقدما على سيرخيو بيريز سائق رد بول الذي كان انطلق من مركز أول المنطلقين لكن تسرع الفريق في إخضاعه لوقفة الصيانة مع دخول سيارة الأمان أضاع عليه المقدمة.