أبرز أرقام سباق جائزة السعودية الكبرى 2022.. لوكلير "الأسرع" و6 انسحابات 

سجل شارل لوكلير سائق فريق فيراري أسرع لفة في سباق جائزة السعودية الكبرى رغم وقوعه في المركز الثاني بعد الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق رد بول.

وجاءت نتائج السباق كالتالي، ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1.24:19.293 ساعة وشارل لوكلير (موناكو/فيراري) بفارق 0.549 ثانية وكارلوس ساينز (إسبانيا/فيراري) بفارق 8.097 ثانية وسيرخيو بيريز (المكسيك/ريد بول) بفارق 10.800 ثانية وجورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) بفارق 32.732 ثانية واستيبان أوكون (فرنسا/ألبين) بفارق 56.017 ثانية ولاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) بفارق 56.124 ثانية و.بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري) بفارق 1:02.946 دقيقة وكيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس) بفارق 1:04.308 دقيقة ولويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) بفارق 1:13.948 دقيقة ودجو غوانيو (الصين/ألفا روميو) بفارق 1:22.215 دقيقة ونيكو هولكنبرغ (ألمانيا/أستون مارتن) بفارق 1:31.742 دقيقة ولانس سترول (كندا/أستون مارتن) بفارق 1 لفة وألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) بفارق 1 لفة.

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وحقق شارل لوكلير (موناكو/فيراري) أسرع لفة في السباق 1:31.634 في اللفة 48 (معدل السرعة: 212,620 كلم/ساعة).

وشهد السباق 6 انسحابات كان الأول من نصيب يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري) بسبب مشكلة ميكانيكية (اللفة 1) والثاني لنيكولاس لطيفي (كندا/وليامس) بسبب الالتفاف (اللفة 18) ودانيال ريكياردو (استراليا/ماكلارين) بسبب مشكلة ميكانيكية (اللفة 37) وفرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين) بسبب مشكلة ميكانيكية (اللفة 37) وفالتيري بوتاس (فنلندا/ألفا روميو) بسبب مشكلة ميكانيكية (اللفة 38) وأخيرا ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) بعد وقوعه في حادث (اللفة 50).