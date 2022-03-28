شخصيات عالمية تشهد سباق جائزة السعودية الكبرى

شهد سباق جائزة السعودية الكبرى يوم الأحد حضور عدد من الشخصيات العالمية والمعروفة والذي توج به الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق رد بول بعد تفوقه على شارل لوكلير سائق فيراري.

واستطاع فيرستابن تحقيق فوزه الأول في موسم 2022 بعد بداية متعثرة شهدت انسحابه في جائزة البحرين الكبرى لعطل في المحرك.

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وكان من ضمن الحاضرين للحدث الكبير الطاهي البريطاني العالمي غوردون رامزي إذ كان هو من سلم جائزة مركز أول المنطلقين للمكسيكي سيرخيو بيريز يوم السبت قبل أن يلتقي بالفرقة الغنائية الأميركية الشهيرة "بلا أيد بيز" على حلبة السابق.

وكان لكرة القدم الإيطالية حضورا في السباق إذ شوهد المدرب الإيطالي السابق فابو كابيلو بطل الدوري الإيطالي عدة مرات والإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي بالإضافة إلى لاعبه السابق أليساندرو ديل بييرو بطل كأس العالم 2006 ونجم يوفنتوس السابق، ولم يتوانى زميل ديل بييرو السابق في يوفنتوس، الهولندي إدغار دافيدز، عن حضور السباق الكبير إذ التقطته عدسات المصورين ضمن المتفرجين.





وكان لمحترفي أندية الدوري السعودي وجودا في مدرجات حلبة كورنيش جدة إذ شوهد البرازيليان إيغور كورونادو ومارسيلو غروهي محترفا اتحاد جدة برفقة عائلاتهم ضمن المتفرجين في فترة توقف للكرة المحلية.









وحظي لاعبو المنتخب السعودي الأول بمشاهدة السباق إذ كان اللاعبون ضمن الحاضرين بعد فراغهم من حصتهم التدريبية يوم الأحد قبل يومين من مواجهتهم المنتخل الأسترالي على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في ختام تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.