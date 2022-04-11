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إيطاليا تجمد فيلا مملوكة لمازبين ووالده

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نيكيتا بجانب والده ديمتري

إيطاليا تجمد فيلا مملوكة لمازبين ووالده

روما - فرانس برس

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أعلنت السلطات الإيطالية يوم الاثنين تجميد فيلا تقدّر قيمتها بمئة مليون يورو في ساردينيا تعود ملكيتها لسائق الفورمولا واحد الروسي نيكيتا مازبين ووالده ديميتري، على خلفية أزمة روسيا وأوكرانيا.

وأفاد مسؤول حكومي أن الشرطة المالية أصدرت أمراً بتجميد فيلا "روكي رام" في بورتو تشيرفو، على ساحل كوستا سميرالدا الخلّاب في شمال شرق الجزيرة الإيطالية. وقرر فريق هاس الأميركي المشارك في الفورمولا واحد الاستغناء عن خدمات سائقه مازبين (23 عاماً) الشهر الماضي.

وبعد أيام، أُضيف اسم نيكيتا إلى قائمة الروس الذين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات، إلى جانب والده ديميتري المالك والرئيس التنفيذي لشركة أورالكيم العملاقة للكيماويات.
وجمّدت إيطاليا مئات الملايين من اليورو من الممتلكات، لا سيما الفيلات واليخوت الفاخرة التي تعود ملكيتها إلى الأثرياء الروس الذين تم فرض عقوبات عليهم.

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