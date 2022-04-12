خسارة مفاجئة لديوكوفيتش في مونت كارلو

خسر نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في مباراة من ثلاث مجموعات، في ظهوره الرابع فقط هذا الموسم، بعد تعثره 6-3 و6-7 و6-1 أمام أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا غير المصنف في الدور الثاني لبطولة مونت كارلو للأساتذة يوم الثلاثاء.

وبدأ اللاعب الصربي، الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، العام بشكل صعب حيث لم يكن بوسعه الدفاع عن لقبه في أستراليا المفتوحة في يناير بعد ترحيله من البلاد بسبب عدم تلقيه اللقاح ضد كوفيد-19.

مادة اعلانية

وعانى ديوكوفيتش، الذي خاض ثلاث مباريات سابقة في دبي قبل خوض البطولة من فئة ألف نقطة في موناكو، في الظهور بمستواه في البداية حيث تقدم الإسباني دافيدوفيتش فوكينا 4-1، قبل حسم أول مجموعة.

وكسر المصنف 46 عالميا إرسال منافسه في بداية المجموعة الثانية وتقدم 3-صفر، لكن ديوكوفيتش عاد بقوة وحسم المجموعة بعد شوط فاصل.

ورفع دافيدوفيتش فوكينا مستواه في المجموعة الثالثة، واستغل أخطاء ديوكوفيتش ليحقق فوزا مفاجئا على منافسه الصربي.

وقال دافيدوفيتش فوكينا عقب المباراة: هذا فوز استثنائي جدا لي لأني نشأت أشاهد ديوكوفيتش وأنا مشجع كبير له.

وأضاف: أعرف أنi لم يكن يملك الثقة لأنه لم يلعب الكثير من التنس هذا الموسم.. حصلت على فرصي من بداية المباراة واستغلتها.

وسيبدأ ستيافنوس تيتيباس رحلة الدفاع عن اللقب باللعب في الدور الثاني أمام فابيو فونيني، الفائز باللقب في 2019.