مقتل بطلة أولمبية في كينيا وشبهات تلاحق عداء إثيوبي

عثرت الشرطة الكينية يوم الثلاثاء على جثة عداءة بحرينية من أصل كيني في بلدة تقع غربي البلاد ويشتبه في أن صديقها العداء الأثيوبي قد قتلها.



ويأتي مصرع داماريس موتوا عقب مقتل عداءة كينية أخرى، العداءة الأولمبية أجنيس تيروب، التي عُثر عليها مقتولة في منزلها في المدينة ذاتها في أكتوبر الماضي.



وقال توم ماكوري قائد الشرطة في البلدة لـ "رويترز" إنه تم العثور على جثة موتوا (28 عاما) التي تحمل الجنسيتين الكينية والبحرينية متحللة في منزلها في بلدة إيتن. وأضاف أنه يشتبه في أن صديقها الإثيوبي قتلها.



وتوجد في إيتن، حيث وقعت الجريمتان، مركز تدريبي كبير لعدائي المسافات الطويلة في كينيا.



وأضاف ماكوري: تم نقل الجثة إلى مشرحة قريبة. الشرطة تبحث عن صديق موتوا، إسكندر هايليماريام فولي، الذي على ما يبدو اعترف بالجريمة.



وكان هايليماريام يتدرب في نفس المركز التدريبي قبل فراره من كينيا عقب الجريمة.

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