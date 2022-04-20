الحسناء شارابوفا تعلن حملها بطفلها الأول

أعلنت الروسية ماريا شارابوفا، المصنفة أولى عالميًا سابقًا في كرة المضرب، حملها بطفلها الأول في اليوم الذي يصادف عيد ميلادها الخامس والثلاثين.

ونشرت عبر حسابها على "إنستغرام" الثلاثاء، صورة تُظهر بطنها المستدير وهي واقفة على شاطئ البحر مرفقة بتعليق: بدايات ثمينة. لطالما كان تناول قالب عيد ميلاد لشخصين من تخصصي.

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وترتبط شارابوفا، المتوجة بخمسة ألقاب كبرى، برجل الأعمال البريطاني ألكسندر جيلكس منذ العام 2020.

وأحرزت الروسية التي اعتزلت الرياضة في فبراير 2020، 36 لقبًا في مسيرتها الاحترافية في منافسات الفردي، بينها خمسة في البطولات الكبرى هي أستراليا المفتوحة 2008، رولان غاروس 2012 و2014، ويمبلدون 2004 وفلاشينغ ميدوز 2006.

وتوقفت مسيرتها بشكل مفاجئ في العام 2016 بعد فحص منشطات إيجابي على هامش بطولة أستراليا المفتوحة، ما أدى إلى إيقافها 15 شهرًا، قبل أن تعود في أبريل 2017 من دون أن تستعيد مستوياتها بسبب آلام مزمنة في الكتف.