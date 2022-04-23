أنس جابر تودع دورة شتوتغارت

بلغت الإسبانية باولا بادوسا، المصنفة ثالثة عالميًا، الدور نصف النهائي من دورة شتوتغارت لكرة المضرب على الملاعب الترابية، بفوزها المثير الجمعة على التونسية أنس جابر العاشرة 7-6 (11/9)، 1-6، 6-3.

وهذا الفوز الثالث لبادوسا في رابع مواجهة مع جابر التي فشلت في الثأر من خسارتها الأخيرة ضد الاسبانية في نصف نهائي إنديان ويلز لدورات الألف العام الماضي في طريق الاخيرة الى اللقب.

مادة اعلانية

وشهدت المباراة مستوى عاليًا من اللاعبتين أهدرت فيها جابر فرصتين لحسم المجموعة الأولى لصالحها.

وتلتقي بادوسا تاليًا مع البيلاروسية أرينا سابالينكا الرابعة عالميًا والتي تغلبت على الإستونية أنيت كونتافيت السادسة 6-4 و3-6 و6-1.

وقالت بادوسا بعد المباراة عن جابر التي تجمعها بها صداقة خارج المنافسات: إنها لاعبة رائعة. تلعب بطريقة جيدة جدًا ومن الصعب الفوز عليها. انا سعيدة بالفوز.