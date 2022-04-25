الرياض تستضيف الألعاب العالمية للفنون القتالية 2023

وقع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ورئيس رابطة الاتحادات الدولية (GAISF) إيفو فيراني يوم الأحد عقد استضافة الرياض لدورة الألعاب العالمية للفنون القتالية 2023م

وشهد مراسم التوقيع الأمير فهد بن جلوي مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ونائب رئيس رابطة الاتحادات الدولية ستيفن فوكس بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

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وستكون النسخة المقامة في السعودية هي الثالثة بعد أن أقيمت الأولى عام 2010 في بكين الصينية والثانية في سانت بطرسبرغ الروسية في عام 2013 فيما ألغيت بطولة 2019 في تايبيه بعد انهيار الشركة المنظمة فيما ألغيت نسخة 2021 في نور سلطان الكازاخستانية بسبب كورونا.