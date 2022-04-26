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تجريد روسيا من استضافة بطولة العالم لهوكي الجليد

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روسيا هوكي
منتخب روسيا لهوكي الجليد

تجريد روسيا من استضافة بطولة العالم لهوكي الجليد

برلين - د ب أ

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أعلن الاتحاد الدولي لهوكي الجليد يوم الثلاثاء تجريد روسيا من استضافة بطولة العالم لهوكي الجليد عام 2023.

وذكر الاتحاد الدولي في بيان : قرار نقل البطولة جاء في المقام الأول من منطلق الحرص على سلامة جميع اللاعبين المشاركين والمسؤولين وممثلي وسائل الإعلام والمشجعين. المجلس أبدى مخاوف كبيرة بشأن سلامة وحرية حركة اللاعبين والمسؤولين في روسيا.

وكان من المفترض أن تقام بطولة العالم 2023 لهوكي الجليد في سان بطرسبرغ بين الخامس و21 من مايو 2023.

وكان الاتحاد الدولي قد جرد روسيا مؤخرا أيضا من استضافة بطولة العالم للناشئين، التي كانت مقررة العام المقبل.

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