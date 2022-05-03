سبب غريب يمنع حكم سلة ألماني من إدارة المباريات

قال حكم السلة الألماني بنيامين بارث، إنه لم يتم تعيينه لإدارة مباريات الدوري الأوروبي لكرة السلة، بسبب رفضه حلق لحيته.

وكشف الحكم البالغ من العمر "43 عاما"، عن المزاعم في صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" يوم الثلاثاء، من خلال محادثات محفوظة منذ عام 2021 مع ريشارد ستوكس رئيس لجنة الحكام بالبطولة .

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وقال بارث، وهو حكم لديه خبرة في الدوري الألماني: ستوكس أخبرني بأن الأمر لن يكون مريحا بالنسبة للمدربين والمسؤولين في الفرق، حيث إنهم لا يحبون اللحى الطويلة وسيشتكون من ذلك.

وأضاف: لا أفهم حقا عن ماذا يدور الأمر، ما الفارق الذي سيحدثه وجودي بلحية من عدمه، هذا شكل من أشكال التمييز، بقدر ما أرغب في أن أدير مباريات في البطولة، لكنني لا يمكنني قبول ذلك.

واعتذرت بطولة الدوري الأوروبي، والتي رفضت التعليق على الواقعة بعد تواصل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) معها، من خلال رسالة وصفت فيها موقف ستوكس بـ"المضلل".

واعتذر ستوكس في البيان ذاته، فيما سيكون بارث حرا في إذا ما أراد إدارة مباريات في الدوري الأوروبي بلحيته الكاملة، لكن التجربة كانت مرهقة بالنسبة إلى الحد الذي يجعل الأمر صعبا للغاية بالنسبة له.