نادال يطلب عدم تعارض مباراته مع لقاء ريال مدريد وسيتي

طلب نجم التنس الإسباني المخضرم رافاييل نادال، بألا تتعارض مباراته الافتتاحية في بطولة مدريد المفتوحة مع مباراة فريقه المفضل ريال مدريد الإسباني مع ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يوم الأربعاء، وفقا لفيليسيانو لوبيز، مدير بطولة مدريد.

ومن المقرر أن يواجه نادال، الذي فاز ببطولة مدريد المفتوحة خمس مرات، الصربي ميومير كيكمانوفيتش في دور الـ 32 للمسابقة يوم الأربعاء، في نفس اليوم الذي يسعى فيه الريال لتعويض خسارته 3 - 4 أمام مانشستر سيتي في لقاء الذهاب

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ويلعب الريال مع فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا على ملعب (سانتياغو برنابيو) في العاصمة الإسبانية مدريد.

ومن المعروف أن نادال، الحائز على 21 لقبا في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، مشجع بارز لريال مدريد، حيث تمت دعوته لتنفيذ "ضربة البداية" في مباراة ريال مدريد وضيفه إسبانيول يوم السبت الماضي، التي شهدت فوز الفريق الملكي 4 - صفر على منافسه الكاتالوني، ليتوج بلقب الدوري الإسباني رسميا هذا الموسم للمرة الخامسة والثلاثين في تاريخه.

وذكرت اللجنة المنظمة لبطولة مدريد مساء يوم الثلاثاء أن نادال سيلعب خلال النهار، بعد أن أكد لوبيز طلب نادال لشبكة الإذاعة الإسبانية (كادينا سير).

وقال لوبيز: طلب منا نادال بألا تتعارض مباراته مع لقاء ريال مدريد مع مانشستر سيتي في قبل نهائي دوري الأبطال.

وأوضح لوبيز: نادال يفضل اللعب أثناء النهار. هناك لاعبو تنس (إسبان) ليسوا من مدريد. ديفيد فيرير ليس من مدريد. تومي روبريدو ومارك لوبيز من برشلونة، سيرخي بروجيرا من برشلونة. من الصعب جدًا أن تكون ضد ريال مدريد.

ويحمل ريال مدريد الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري أبطال أوروبا برصيد 13 لقبا، فيما اكتفى بنيل الوصافة في المسابقة القارية 3 مرات، ويطمح نادال يوم الأربعاء لرؤية الفريق الأبيض وهو متأهلا للمباراة النهائية للبطولة للمرة السابعة عشر في تاريخه.