مراهق يقصي نادال من دورة مدريد

حسم اليافع كارلوس ألكاراس "19 عاما" الديربي الإسباني مع مواطنه الأسطوري رافايل نادال العائد من إصابة في أضلعه 6-2 و1-6 و6-3، يوم الجمعة، ليبلغ على أرض ترابية نصف نهائي دورة مدريد، إحدى دورات الماسترز ألف نقطة في كرة المضرب ويضرب موعداً مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً.
وثأر ألكاراس، المصنف تاسعاً عالمياً الذي بلغ التاسعة عشرة الخميس، بعد خسارتين أمام نادال (35 عاماً) الرابع عالمياً راهناً وصاحب 21 بطولة كبرى قياسية، ليتابع مشواره الرائع في بداية هذا الموسم.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
نادال يطلب عدم تعارض مباراته مع لقاء ريال مدريد وسيتيطلب نجم التنس الإسباني المخضرم رافاييل نادال، بألا تتعارض مباراته الافتتاحية في بطولة مدريد المفتوحة مع مباراة فريقه المفضل ريال مدريد الإسباني مع ... رياضات متنوعة
-
أنس جابر تطلب من نادال تذاكر "برنابيو" لمساندة ريال مدريدمازحت نجمة كرة المضرب التونسية أنس جابر، أسطورة كرة المضرب الإسباني رافايل نادال وطالبته بتذاكر لحضور مباراة مواطنه ريال مدريد وضيفه مانشستر سيتي ... رياضات متنوعة
-
"غير عادل".. نادال ينتقد ويمبلدون بعد حظر اللاعبين الروسانتقد نجم التنس الإسباني رافاييل نادال بشدة استبعاد لاعبي روسيا وبيلاروسيا من بطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون) هذا العام.وقال نادال في مؤتمر صحفي يوم ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية