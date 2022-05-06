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مراهق يقصي نادال من دورة مدريد

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نادال وألكاراس خلال اللقاء

مراهق يقصي نادال من دورة مدريد

مدريد - أ ف ب

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حسم اليافع كارلوس ألكاراس "19 عاما" الديربي الإسباني مع مواطنه الأسطوري رافايل نادال العائد من إصابة في أضلعه 6-2 و1-6 و6-3، يوم الجمعة، ليبلغ على أرض ترابية نصف نهائي دورة مدريد، إحدى دورات الماسترز ألف نقطة في كرة المضرب ويضرب موعداً مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً.

وثأر ألكاراس، المصنف تاسعاً عالمياً الذي بلغ التاسعة عشرة الخميس، بعد خسارتين أمام نادال (35 عاماً) الرابع عالمياً راهناً وصاحب 21 بطولة كبرى قياسية، ليتابع مشواره الرائع في بداية هذا الموسم.

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