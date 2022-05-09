فيرستابن يتوج بالنسخة الأولى من جائزة ميامي الكبرى

احرز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن المركز الاول في سباق جائزة ميامي الكبرى المرحلة الخامسة من بطولة العالم للفورمولا واحد يوم الاحد متقدما على شارل لوكلير من موناكو (فيراري).

وحل ثالثا سائق فيراري الاخر الاسباني كارلوس ساينز. وسيطر السائقان على السباقات الخمسة هذا الموسم، فحقق لوكلير الفوز في اثنين، وفيرستابن في ثلاثة.

مادة اعلانية

ونجح فيرستابن الذي انطلق من المركز الثالث في تجاوز ساينز الثاني عند المنعطف الاول، قبل ان يكرر السيناريو على لوكلير في الربع الأول من السباق.

وحقق فيرستابن باكورة القابه العالمية الموسم الماضي بعد صراع مرير مع البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) الفائز بدوره باللقب 7 مرات متساويا في الرقم القياسي مع الالماني ميكايل شوماخر.

وكان سباق ميامي الأول من أصل سباقين في الولايات المتحدة هذا العام، إضافة إلى جائزة الولايات المتحدة الكبرى العريقة التي تقام في أوستن في ولاية تكساس، وستدرج اعتبارًا من العام المقبل جائزة ثالثة في بلاد العم سام مع سباق ليلي تحت أضواء شوارع لاس فيغاس.