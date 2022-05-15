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ديوكوفيتش يهزم تيتيباس ويتوج بأولى بطولاته في 2022

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تتويجه بالبطولة

ديوكوفيتش يهزم تيتيباس ويتوج بأولى بطولاته في 2022

روما - فرانس برس

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تغلب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوّل عالمياً على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس 6-صفر و7-6 (7-5) يوم الأحد، ليحرز لقب دورة روما الماسترز للألف نقطة في كرة المضرب للمرة السادسة في مسيرته، وذلك قبل اسبوع من انطلاق بطولة رولان غاروس الفرنسية.

وهو اللقب الأول للصربي، البالغ 34 عاماً، هذا العام ليخلف في سجل الفائزين الاسباني رافايل نادال المتوج 10 مرات في العاصمة روما والذي خرج من ثمن النهائي.

وأكد ديوكو عودته إلى مستواه السابق بعد أشهر عدة من التوقف بسبب عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا ومنعه من المشاركة في عدة دورات.

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