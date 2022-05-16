أنس جابر تصبح السادسة في تصنيف رابطة المحترفات للتنس

باتت التونسية أنس جابر أعلى لاعبة عربية في تصنيف رابطة المحترفات "دبليو تي ايه" لكرة المضرب بعد ارتقائها يوم الاثنين إلى المركز السادس، الأفضل في مسيرتها في أعقاب وصولها يوم الأحد إلى نهائي دورة روما للألف على الملاعب الترابية.

وتقدّم جابر، أول عربية دخلت لائحة العشر الأوليات في العالم العام الماضي، هذا العام مستويات مميزة، وذلك بعد أن توجت منذ عشرة أيام بلقب دورة مدريد للألف، الأكبر في مسيرتها والثاني بعد برمنغهام الإنجليزية العام الماضي.

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ووصلت يوم الأحد إلى نهائي دورة روما الذي خسرته ضد المصنفة أولى عالميًا البولندية إيغا شفيونتيك بعد مشوار شاق الى المباراة القمة. وسبق لها أن بلغت هذا العام نهائي دورة تشارلستون الأميركية خسرته ضد السويسرية بليندا بنتشيتش.

وعطفًا على المستويات التي تقدمها مؤخرًا، ستكون جابر (27 عامًا) من أبرز المرشحات لبلوغ نهائي بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، التي تنطلق في 22 مايو الحالي.

وتقدمت التونسية إلى المركز السادس على حساب التشيكية كارولينا بليشكوفا التي تراجعت الى الثامن، فيما تقدمت أيضًا البيلاروسية أرينا سابالينكا مركزًا الى السابع، في التغييرات الثلاثة على قائمة العشر الاوليات. وتغرد شفيونتيك خارج السرب بعد لقبها الخامس هذا العام، أربعة منها في دورات الألف بعد الدوحة وإنديان ويليز وميامي.

لدى الرجال، يتمسك الصربي نوفاك ديوكوفيتش بالصدارة بعد أن حقق الأحد لقبه السادس في دورة روما للماسترز بفوزه في النهائي على اليوناني ستيفانوس تيتيباس، مؤكدًا أنه جاهز للدفاع عن لقبه في رولان غاروس.

وتقدّم اليوناني من جهته الى المركز الرابع على حساب الاسباني رافايل نادال الذي خرج من الدور ثمن النهائي في روما بعد معاناته من إصابة في القدم في المباراة التي خسرها ضد الكندي دينيس شابوفالوف وسط ترقب لجهوزيته لفرنسا المفتوحة التي أحرز لقبها 13 مرة (رقم قياسي).