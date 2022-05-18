الاتحاد الدولي للسلة يستبعد روسيا وبيلاروسيا من بطولاته

أكد الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا)، اليوم الأربعاء، استبعاد روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في البطولات الكبرى المقبلة في اللعبة.

وأعلن فيبا أن لجنته التنفيذية اتخذت قرار الاستبعاد في أعقاب الهجوم الروسي لأوكرانيا، مضيفا أنه لن يتم تنظيم أي فعاليات في البلدين حتى إشعار آخر.

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ويعني هذا القرار أن منتخبي روسيا وبيلاروسيا لم يعد بإمكانهما المشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم للرجال عام 2023 المقررة في اليابان وإندونيسيا والفلبين، علما بأنه تم استبعاد روسيا بالفعل من نهائيات كأس العالم للسيدات المقررة في أستراليا العام الحالي، حيث حلت بورتوريكو مكانها.

من المقرر أن يسري القرار أيضا على بطولات السلة الثلاثية 3 x 3، والتي من بينها بطولة كأس العالم هذا العام، حيث أشار فيبا إلى أن مكان روسيا سيذهب لإسرائيل في بطولة السيدات، وسلوفينيا في منافسات الرجال.

ومن المتوقع أن يتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة السلة قرارًا مماثلاً قريبًا بشأن مشاركة روسيا في بطولة أوروبا للرجال هذا العام، في ألمانيا وإيطاليا وجورجيا وجمهورية التشيك.

وذكر الاتحاد الأوروبي للسلة: تمت دعوة مجلس الاتحاد الدولي للمنطقة الأوروبية ،ومجلس دوري أبطال كرة السلة لاتخاذ قرارات مماثلة بشأن منافسات المنتخبات والأندية المعنية، والتي سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة.

وتابع: سيواصل الاتحاد الدولي لكرة السلة مراقبة الوضع عن كثب واتخاذ المزيد من القرارات حسب الحاجة.