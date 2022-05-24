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إنجاز تاريخي للمصرية ميار شريف في "رولان غاروس"

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ميار شريف
ميار تغلبت على الأوكرانية كوستيوك في الدور الأول

إنجاز تاريخي للمصرية ميار شريف في "رولان غاروس"

باريس - د ب أ

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تأهلت المصرية ميار شريف إلى الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس" ثاني بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى.

وفازت شريف على الأوكرانية مارتا كوستيوك بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-3 و7-5 يوم الثلاثاء في الدور الأول، لتصبح أول لاعبة مصرية تبلغ الدور الثاني من البطولة العريقة.

وكانت شريف توجت في مايو الجاري بلقبها الثاني على التوالي في بطولة كارلسروه المفتوحة للتنس.

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