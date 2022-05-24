إنجاز تاريخي للمصرية ميار شريف في "رولان غاروس"

تأهلت المصرية ميار شريف إلى الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس" ثاني بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى.
وفازت شريف على الأوكرانية مارتا كوستيوك بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-3 و7-5 يوم الثلاثاء في الدور الأول، لتصبح أول لاعبة مصرية تبلغ الدور الثاني من البطولة العريقة.
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وكانت شريف توجت في مايو الجاري بلقبها الثاني على التوالي في بطولة كارلسروه المفتوحة للتنس.
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