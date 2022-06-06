الإعلان عن موعد انطلاق داكار السعودية 2023

كشف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يوم الأحد عن روزنامة رالي داكار 2023 الذي تستضيفه السعودية ضمن خطة طويلة تمتد لـ10 سنوات، بدأت في 2020. مشيراً إلى بدء استقبال طلبات التسجيل للمشاركة فيها بدءاً من الغد لجميع فئات السباق.

وتنطلق النسخة المقبلة من الرالي في 31 ديسمبر المقبل حتى 15 يناير 2023 وسيشهد مساراً مختلفاً ومحطات جديدة.

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وأعلن عن تغيير ما يقارب 70% من مسار رالي داكار في النسخ الماضية عن الحالية إذ ستكون البداية عبر مخيم في الساحل الغربي مروراً بمنطقة تبوك ثم منطقة حائل والقصيم والرياض على أن تكون منطقة الربع الخالي ضمن المسار الختامي في المنطقة الشرقية.

وأبان ديفيد كاستيرا مدير رالي داكار في حديثه عن انطلاق النسخة الجديدة: لقد طلبتم منا داكار أطول وأكثر صعوبة مع كيلومترات وكثبان رملية أكثر، هذه هي المكونات التي يتألف منها داكار 2023.

وكان القطري ناصر العطية توج بنسخة رالي داكار 2022 فيما حل الفرنسي سيباستيان لوب ثانيا السعودي يزيد الراجحي في المركز الثالث.