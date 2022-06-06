‬البطل العالمي الشوربجي يغير ولاءه من مصر إلى إنجلترا

أعلن الاتحاد الإنجليزي للاسكواش يوم الاثنين أن المصري محمد الشوربجي المصنف الأول على العالم سابقا سيدافع عن ألوان إنجلترا بعد أن قرر اللاعب المقيم في بريستول تحويل الولاء.

وبموجب هذا الإعلان سينافس الشوربجي في جولات المحترفين وبطولات الاتحاد الدولي للاسكواش تحت علم إنجلترا.

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والشوربجي المولود في مدينة الإسكندرية الساحلية واحد من أكثر لاعبي الاسكواش حصولا على ألقاب على مر العصور وقضى 50 شهرا في صدارة التصنيف العالمي بين 2014-2021.

وحصد الشوربجي بطل العالم السابق والفائز ببطولة بريطانيا المفتوحة ثلاث مرات 44 بطولة للمحترفين ليتساوى في المركز السادس في قائمة الأكثر تتويجا بألقاب في منافسات الاسكواش للرجال على مر العصور.

ويحتل الشوربجي حاليا المركز الثالث عالميا ويعيش اللاعب البالغ عمره 31 عاما في إنجلترا منذ أن كان في 15 من عمره.

وقال محمد: عشت في إنجلترا لأكثر من نصف عمري وتدربت على يد مدربين بريطانيين منذ أن كنت في 15 من عمري، جئت للدراسة في 2006 ومنذ ذلك الحين أصبحت بريستول موطني. بعد أن حصلت على الجنسية البريطانية سأبذل كل ما في وسعي للدفاع عن بلدي الجديد لسنوات عديدة قادمة.

وقال مارك وليامز الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي للاسكواش: يسعدنا جدا انضمام محمد الشوربجي لأسرة الاسكواش في إنجلترا ونتطلع إلى مساعدته على مواصلة الأداء على أعلى مستوى في اللعبة.

وزاد: نرغب في تعزيز إرث إنجلترا كواحدة من أنجح الدول في رياضة الاسكواش ونثق أن انضمام أحد اللاعبين العظام مثل محمد الشوربجي سيساعد في إلهام وتشجيع الأجيال الحالية والمستقبلية من المواهب الإنجليزية.

وسيخوض الشوربجي أول بطولة له تحت علم إنجلترا عندما تقام بطولة موريشيوس المفتوحة في الفترة بين السابع و11 يونيو حزيران.

كما سيظهر لأول مرة في البطولة الوطنية للاسكواش في بريطانيا في مانشستر بين 14 و18 يونيو حيث سيكون المصنف الأول للرجال.