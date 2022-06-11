موراي يبلغ نهائي شتوتغارت للتنس بفوزه على كيريوس

استعاد آندي موراي المصنف الأول عالميا سابقا الكثير من مستواه على الأراضي العشبية وفاز 7-6 و6-2 على نك كيريوس ليتأهل إلى نهائي بطولة شتوتغارت المفتوحة للتنس يوم السبت.

وسيظهر موراي في المباراة النهائية للمرة 70 في مسيرته، لكنها المرة الثانية هذا العام بعدما خسر نهائي سيدني في يناير، وسيخوض هذه المباراة أمام ماتيو بريتيني المصنف الثاني الذي يظهر في أول مباراة نهائية من هذا المستوى هذا الموسم.

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وتبادل اللاعبان الكرات كثيرا خلال المجموعة الأولى، وحظي كيريوس بتحية المشجعين بعد أكثر من لفتة رائعة. ووصل اللاعبان إلى شوط فاصل، وسدد كيريوس في الشبكة، قبل أن ينجح موراي لاحقا في حسم أول مجموعة.

وقال موراي "كنت أقوى قليلا خلال الشوط الفاصل. نجحت في رد ضرباته، وكنت الأفضل خلال الشوط الفاصل".

وأضاف "بكل وضوح في المجموعة الثانية كان كيريوس يشعر بإحباط شديد بسبب أحداث المجموعة الأولى، ولم أضطر للعب بنفس القوة، لكن المجموعة الأولى كانت عالية المستوى".

وحطم كيريوس مضربه غاضبا وعوقب بإضافة نقطة لمنافسه بعد خسارة أول مجموعة، واستمر غضبه بعدما ارتكب خطأ مزدوجا وسمح لموراي بكسر إرساله لأول مرة في المباراة.

وتعرض اللاعب الأسترالي، الذي اعترض باستمرار على الحكم، لعقوبة باعتباره خاسرا للشوط ورفض مواصلة اللعب وذهب للجلوس على مقعده، لكن مراقب المباراة أقنعه باستئناف اللعب.

لكن كيريوس كان فقد تركيزه وارتكب العديد من الأخطاء السهلة، ما سمح لموراي بالفوز بالمجموعة وانتزاع بطاقة التأهل إلى النهائي.