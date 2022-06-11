ميدفيديف يهزم مانارينو ويصعد إلى النهائي

أصبح الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثاني على العالم، على بعد خطوة واحدة من التتويج بأول لقب له في 2022 وذلك بعد بلوغه نهائي بطولة هولندا المفتوحة للتنس بفوزه في المربع الذهبي اليوم السبت على الفرنسي أدريان مانارينو بمجموعتين دون مقابل.

وحقق مانارينو حامل اللقب ثمانية انتصارات على التوالي في البطولة الهولندية، والتي جرت أخر نسخها لها في 2019 ، لكن ميدفيديف فاز عليه في الدور قبل النهائي بنتيجة 7 /5 و7 /5 بعد مباراة استغرقت نحو ساعتين.

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ويرجع أخر ظهور لميدفيديف في نهائي إحدى البطولات، إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى في كانون الثاني/يناير الماضي.

ويلتقي ميدفيديف في المباراة النهائية مع الهولندي تيم فان ريثفن، الذي تغلب على الكندي فيليكس أوجير ألياسيمي 6/ 3 و1/ 6 و7 /6. وبات فان ريثفن أول هولندي يبلغ نهائي هذه البطولة منذ أن حقق مواطنه رايمون سلويتر الإنجاز ذاته في 2009.

وقال ميدفيديف "أدريان لعب بشكل جيد، وفي بعض الأشواط خلال هذه المباراة شعرت بأنني غير قادر على فعل أي شيء".

وأوضح ميدفيديف الذي سيستعيد صدارة التصنيف العالمي بعد غد الاثنين ، "علي فقط أن أواصل تقديم أدائي المعهود، لقد كان أدائي رائعا في بعض الأوقات، وتراجع في بعض الوقت ، لقد واصلت تقديم أدائي المعروف عني وقد نجح الأمر اليوم".