بريتيني يحقق دورة شتوتغارت على حساب موراي

حقق الإيطالي ماتيو بيريتيني، المصنف العاشر عالميًا، لقب دورة شتوتغارت الألمانية على الملاعب العشبية للمرة الثانية في مسيرته، بفوزه الأحد على البريطاني المخضرم أندي موراي 6-4، 5-7، 6-3 في مباراة مثيرة.

وغاب بيريتيني، وصيف بطولة ويمبلدون العام الماضي، عن المنافسات منذ مارس الفائت بعد خضوعه لجراحة في يده وحقق عودة ناجحة في شتوتغارت حيث توج بلقبه الثاني بعد 2019.

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أما موراي، فخسر النهائي الثاني له هذا العام بعد دورة سيدني الاسترالية. قال بيريتيني (26 عامًا) بعد فوزه باللقب السادس في مسيرته "إنه أمر لا يصدق...العودة من إصابة ومن أول جراحة في حياتي وأن أفوز ببطولة، هذا رائع"، مضيفًا "لم ألعب حتى افضل مبارياتي، خاصة في الأدوار الأولى".

وخاض موراي النهائي رقم سبعين في مسيرته الاحترافية ويعود تتويجه الاخير الى دورة أنتويرب البلجيكية في 2019، وعلى العشب الى ويمبلدون 2016.

وعانى موراي (35 عامًا) كثيرًا في الاعوام الأخيرة وتحديدًا عام 2017 من إصابات كثيرة في الورك والفخذ اضطرته الى الخضوع لعمليات جراحية عدة، حتى أن معاناته البدنية دفعته في أوائل عام 2019 إلى التفكير في الاعتزال.

واستدعى موراي، المصنف 68 عالميًا، الطبيب بعد خسارته الشوط الاول على إرساله في افتتاح المجموعة الثالثة. ورغم مجاراته لبيريتيني، إلا أنه لم يتمكن من حسم الامور.

قال الايطالي "لم نرد أن ننهي المباراة بهذه الطريقة، يبدو أنه يتألم. لقد عاد مرات عدة وعلمنا كيف نكافح. أعتقد أني شخصيًا تعلمت منه الكثير". وحُرم موراي، المتوج بثلاث بطولات كبرى، من اللقب رقم 47 في مسيرته.

قال المصنف أول سابقًا على العالم "كان أسبوعًا رائعًا هنا في مشاركتي الاولى"، مضيفًا عن الايطالي "عاد من جراحة وهذا ليس سهلا أبدًا ولعب بشكل رائع اليوم واستحق الفوز".

وكانت هذه المواجهة الثالثة بين اللاعبين، وكان موراي تفوق في الاولى في دورة بكين عام 2019 قبل أن يحقق بيريتيني الفوز العام الماضي في الدور الـ16 من دورة كوينز البريطانية في طريقه الى لقبه الاخير قبل اليوم.