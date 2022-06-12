هولندي مغمور يسقط مدفيديف في النهائي.. والروسي يتصدر

سقط الروسي دانييل مدفيديف الذي سيعود يوم الاثنين ‘لى صدارة التصنيف العالمي أمام صاحب الارض الهولندي المغمور تيم فان ريتهوفن المصنف 105 عالميًا، في نهائي دورة سرتوخنبوس لكرة المضرب على الملاعب العشبية الأحد، فيما فجرت مواطنته إيكاترينا ألكسندروفا مفاجأة من العيار الثقيل بإحرازها اللقب على حساب البيلاروسية أرينا سابالينكا.

وخسر مدفيديف، المصنف ثانيًا عالميًا، بنتيجة 6-4 6-1 في ساعة وخمس دقائق ليحقق الهولندي اللقب الاول في مسيرته الاحترافية.

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ولم يخض فان ريتهوفن (25 عامًا) سوى دورة واحدة تحت دورات رابطة المحترفين "ايه تي بي"، كانت في العام 2016، إذ يلعب عادة في الدرجات الدنيا وشارك ببطاقة دعوة في سرتوخنبوس.

قال مدفيديف قبل المباراة "آخر مرة رأيته كانت في دورات الناشئين. ربما رأينا بعضنا البعض آخر مرة عندما كنا في سن الثامنة عشرة". وهذا النهائي الثاني الذي يخسره مدفيديف هذا العام بعد أستراليا المفتوحة عندما أهدر تقدمًا بمجموعتين لصفر ضد الاسباني رافايل نادال.

خسر فان ريتهوفن في التصفيات المؤهلة الى أستراليا المفتوحة ورولان غاروس هذا العام ولكنه سيكون اللاعب الوحيد من بين الاربعة الذين خاضوا النهائيين في هولندا الاحد الذي سيكون قادرًا على المنافسة في ويمبلدون هذا العام.

إذ إن مدفيديف وألكسندروفا وسابالينكا لن يتمكنوا من المشاركة في ثالثة البطولات الاربع الكبرى بسبب حظر اللاعبين من هذين البلد بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

في وقت سابق فجرت ألكسندروفا المصنفة 30 عالميًا مفاجأة من العيار الثقيل بإحرازها اللقب على حساب سابالينكا السادسة 7-5 و6-صفر. وهو اللقب الثاني فقط لألكسندروفا (27 عامًا) في مسيرتها الاحترافية بعد الأول في شينجين الصينية عام 2020. وهي المرة الخامسة التي تلتقي فيها اللاعبتان، ونجحت ألكسندروفا في الفوز للمرة الثالثة على سابالينكا (24 عامًا) مقابل خسارتين.

وانهارت سابالينكا المصنفة اولى في الدورة والتي كانت بلغت نصف نهائي ويمبلدون العام الماضي، بعد تقدمها 5-4 في المجموعة الأولى، حيث خسرت تسعة أشواط متتالية وارتكبت 31 خطأ مباشرًا.

وسترتقي ألكسندروفا الى المركز الـ27 في تصنيف رابطة اللاعبات المحترفات الإثنين على بعد مركزين من أفضل ترتيب في مسيرتها الاحترافية (25).