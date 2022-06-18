مدفيديف يبلغ النهائي الثاني توالياً

تأهل الروسي دانييل مدفيديف، المصنف أول عالميًا إلى النهائي الثاني له في غضون أسبوع بعد بلوغه يوم السبت مباراة القمة لدورة هاله الالمانية على الملاعب العشبية اثر تغلبه على صاحب الارض أوسكار أوتي 7-6 (7/3)، 6-3.

ويلتقي الروسي في نهائي يوم الأحد الاسترالي المشاغب نيك كيريوس او البولندي هوبرت هوركاش (12 عالميًا).

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وكان مدفيديف (26 عامًا) بلغ الاسبوع الماضي نهائي دورة سرتوخنبوس الهولندية على الملاعب العشبية أيضًا، عندما خسر بصورة مفاجئة أمام صاحب الارض المغمور تيم فان ريتهوفن المصنف 105 عالميًا.

وأنقذ مدفيديف، المحروم على غرار مواطنيه الروس وجيرانهم البيلاروس من خوض بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بسبب غزو أوكرانيا، كرة لخسارة المجموعة الاولى عندما كان متأخرًا 3-5 قبل أن يحسمها لصالحه في شوط كسر التعادل.

وكان كسر واحد في الثانية كافيًا ليحسمها لصالحه ومعها المباراة في المواجهة الاولى التي جمعته مع المصنف 51 عالميًا.

ويأمل مدفيديف في إحراز لقبه الثاني فقط على الملاعب العشبية بعد الذي توج به العام الماضي في دورة مايوركا الإسبانية، والرابع عشر بالمجمل في مسيرته الاحترافية التي أحرز خلالها لقبًا واحدًا كبيرًا حتى الآن وكان في فلاشينغ ميدوز الأميركية الصيف الماضي على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

ولا يزال مدفيديف يبحث عن لقب أول هذا الموسم بعد خسارته أيضًا نهائي بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام أمام الاسباني رافايل نادال عندما فرّط بتقدم مجموعتين دون رد.