بعد هزيمة رويز في الدرعية.. جوشوا يعود للانتقام من أوسيك

يعود أنتوني جوشوا الملاكم البريطاني في الوزن الثقيل إلى السعودية بعد 3 أعوام منذ فوزه الأخير وثأره أمام الملاكم المكسيكي أندي رويز جونيور.

وأعلن يوم الأحد عن إقامة نزال عودة بين أنتوني جوشوا والأوكراني أولكسندر أوسيك لحسم لقب بطولة العالم للوزن الثقيل في 20 أغسطس من العالم الحالي بعد أن فاز الأخير على خصمه في مواجهة أقيمت في ملعب توتنهام هوتسبير في لندن في سبتمبر 2021.

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وفي السابع من ديسمبر 2019 على حلبة الدرعية توج البريطاني بلقب بطولة العالم للوزن الثقيل للملاكمة بعد فوزه على منافسه المكسيكي أندي رويز بمجموع النقاط بعد انتهاء الجولة الأخيرة وحينها كان الملاكم ذو الأصل النيجيري قد فاز بعد إعادة النزال بين الملاكمين إذ انتهى نزالهما الأول الذي أقيم في الأول يونيو من العام نفسه وحينها أنهى المكسيكي سلسلة انتصارات خصمه البريطاني واعتبرت إحدى مفاجآت الملاكمة عبر التاريخ.

ويأمل جوشوا رد اعتباره أمام أوسيك وتكرار ما فعله أمام رويز إذ انتهت مواجهتهما العام الماضي بفوز كاسح للأوكراني بإجماع الحكام الثلاثة ويجرده من لقب بطولة العالم للوزن الثقيل إلا أن البريطاني طالب بلقاء نزال عودة وهو الأمر الذ يحدث لأول مرة في منافسات الوزن الثقيل منذ 1999 عندما واجه الأميركي لينوكس لويس مواطنه إيفاندر هوليفيلد.