جدة تستضيف نزال جوشوا وأوسيك الحاسم

جوشوا يعد بمنازلة فيوري قبل الاعتزال

وعد أنتوني جوشوا بتقديم كل ما عنده للتأكد من أن النزال مع تايسون فيوري سيقام قبل اعتزاله وشدد على أنه سوف يقام في أي مكان في بريطانيا يفضله.ومن المقرر ...