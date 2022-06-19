جدة تستضيف نزال جوشوا وأوسيك الحاسم

كشفت وزارة الرياضة السعودية يوم الأحد أن مدينة جدة ستستضيف النزال بين أولكسندر أوسيك البطل الموحد لألقاب الوزن الثقيل للملاكمة وأنطوني جوشوا في 20 أغسطس.
وفاز أوسيك على جوشوا في ملعب توتنهام هوتسبير في سبتمبر الماضي لينتزع الملاكم الأوكراني ألقاب رابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة والمنظمة الدولية للملاكمة.
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وسيحصل الملاكم البريطاني البالغ عمره 32 عاما على فرصة التعويض في جدة.
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