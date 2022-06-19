فرستابن ينتزع مركز أول المنطلقين في كندا

انتزع ماكس فرستابن سائق رد بول مركز أول المنطلقين بسهولة وسط الأمطار في جائزة كندا الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يوم السبت.
وتسببت الأمطار وعقوبة شارل لوكلير سائق فيراري في مشهد مختلف إلى حد كبير في التجارب التأهيلية.
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واحتل الإسباني فرناندو ألونسو سائق ألبين المركز الثاني متأخرا بفارق 0.6 ثانية عن فرستابن، وتقدم على كارلوس ساينز سائق فيراري.
وخرج سيرجيو بيريز، ثاني الترتيب في بطولة العالم، من الفترة الثانية للتجارب التأهيلية بعد فقدان سائق رد بول السيطرة على سيارته واصطدم بالحائط وفشل في العودة إلى الحلبة وسينطلق لوكلير من المؤخرة بسبب تغيير محركه.
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