"القط" أوسيك.. ترك كرة القدم من أجل "الفن النبيل"

فضل الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك التوجه إلى رياضة "الفن النبيل" على الرغم من خوضه تجربة لامعة في كرة القدم قبل استقراره على عالم رياضات الفنون القتالية.

ويواجه أوسيك نظيره البريطاني أنتوني جوشوا في نزال معاد للحفاظ على لقب بطل العالم للوزن الثقيل إذ يقام النزال في جدة في 20 أغسطس المقبل.

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وولد أوسيك في سيمفوروبول الأوكرانية التي تقع في إقليم القرم الفاصل عن روسيا وترعرع في عائلة فقيرة إذ حاول في صغره مساعدتهم ماديا ببيع الفواكه والاهتمام بالماشية.

وانطلق أوسيك في صغره في أكاديمية كرة قدم تابعة لنادي تافريا سمفروبول خاصة وأنه اعتاد اللعب أساسيا على مستوى من هم في عمره لكنه وفي صدمة لأغلب معارفه قرر وهو ابن 15 عاما التوجه إلى الملاكمة.

وبسبب التكاليف الباهظة التي تتطلب من لاعب كرة القدم وصولا إلى المستوى الاحترافي قرر الملاكم الملقب بـ "القط" التوجه إلى الملاكمة في 2002 ليخوض أكثر من نزال حتى 2006 ويكسب عددا منها.

وفي 2013 أصبح أوسيك ملاكما محترفا في الوزنين تحت الثقيل والثقيل وخلال أعوامه التسعة حتى 2022 فاز "القط" بذهبيات أولمبياد لندن 2012 وباكو وليفربول ولفيف في 2008 كما بات ثالث ملاكم فقط يتوج بألقاب بطولات العالم في وزن تحت الثقيل والثقيل بعد إيفاندر هوليفيلد وديفيد هاي عندما هزم جوشوا وجرده من بطولات الاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية في سبتبمر 2021 في لندن.