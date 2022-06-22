تأهل أنس جابر وسيرينا إلى ربع نهائي "إيستبورن"

عادت الأميريكية سيرينا ويليامز بقوة لمنافسات التنس، وذلك بعدما شاركت في منافسات الزوجي ببطولة إيستبورن للتنس مع التونسية أنس جابر وحققتا الفوز على ماري بوزكوفا وسارا سوريبس تورمو 2 - 6 و6 - 3 و13 - 11.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن وليامز، الفائزة بـ23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، شاركت للمرة بعد غيابها 12 شهرا، منذ انسحابها من مباراة الدور الأول ببطولة ويمبلدون بسبب إصابة في الساق اليمنى.

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واحتاجت ويليامز للوقت للاستعداد، ثم سرعان ما أظهرت ومضات من أدائها السابق، وسددت بعض الضربات التي حققت نقاطا لتساعد زميلتها الجديدة في فريق الزوجي، ليبدأ الثنائي مشوارهما بالفوز في دور الـ16.