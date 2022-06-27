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أنس جابر تسحق بيوركلوند وتبلغ الدور الثاني في ويمبلدون

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أنس بلغت المركز الثاني في التصنيف العالمي

أنس جابر تسحق بيوركلوند وتبلغ الدور الثاني في ويمبلدون

لندن - رويترز

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سحقت التونسية أنس جابر منافستها السويدية ميريام بيوركلوند الصاعدة من التصفيات بنتيجة 6-1 و6-3 يوم الاثنين لتحجز مكانها في الدور الثاني لبطولة ويمبلدون للتنس.

وبعد أن بلغت المركز الثاني في التصنيف العالمي وهو أعلى مركز تصله في مسيرتها سددت أنس، التي بلغت دور الثمانية في ويمبلدون في 2021، ضربات الإرسال بشكل رائع لتهيمن على المباراة من الخط الخلفي أمام بيوركلوند المصنفة 125 عالميا والتي كانت تشارك في البطولة المقامة على الملاعب العشبية لأول مرة هذا العام.

ووصلت أنس إلى لندن بعد فوزها بلقب بطولة برلين على الملاعب العشبية قبل أسبوعين ولعبت بطريقة هجومية في أول مباراة تجمعها في مسيرتها أمام اللاعبة السويدية البالغ عمرها 23 عاما في الملعب رقم 1.

وكسرت اللاعبة التونسية إرسال بيوركلوند ثلاث مرات لتفوز بالمجموعة الأولى بينما كسرت إرسال منافستها مرة واحدة في المجموعة الثانية لتحسم الفوز في 53 دقيقة.

وفازت أنس بالمواجهة من أول نقطة لحسم المباراة بعدما أرسلت بيوركلوند ضربة خلفية بعيدا وستلتقي اللاعبة التونسية في المباراة المقبلة مع الكندية ريبيكا مارينو أو البولندية كاتارزينا كاوا الصاعدة من التصفيات على مكان في الدور الثالث.

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