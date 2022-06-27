ديوكوفيتش يبلغ الدور الثاني في ويمبلدون على حساب كوون

تعافى نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول من خسارة مجموعة واحدة أمام الكوري الجنوبي كوون سون-وو المصنف 81 وخرج منتصرا 6-4 و3-6 و6-3 و6-4 ليتأهل إلى الدور الثاني في بطولة ويمبلدون للتنس يوم الاثنين.

وظهر حامل اللقب، الذي يحاول حصد اللقب للمرة الرابعة على التوالي، بشكل متباين في بعض الأوقات أمام كون الذي قدم لمحات رائعة ومتنوعة في الضربات الأمامية والضربات الساقطة في الملعب الرئيسي.

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وكسر اللاعب الكوري البالغ عمره 24 عاما إرسال ديوكوفيتش في الشوط الرابع من المجموعة الثانية وشق طريقه لإدراك التعادل.

لكن اللاعب الصربي البالغ عمره 35 عاما، والذي يحاول حصد لقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى، تعافى سريعا واستعاد ثبات مستواه ليفرض تفوقه.

وحسم ديوكوفيتش، الذي لم يلعب أي بطولة على الأراضي العشبية قبل ويمبلدون هذا الموسم، الفوز بضربة ساحقة من أول فرصة متاحة، وتأهل للعب في الدور الثاني مع تاناسي كوكيناكيس أو كميل مايتشرزاك.