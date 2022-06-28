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وزير الرياضة المصري يكرم لاعب برشلونة

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المصري علي زين لاعب برشلونة

وزير الرياضة المصري يكرم لاعب برشلونة

القاهرة - د ب أ

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كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري علي زين لاعب المنتخب المصري لكرة اليد، والحائز علي دوري أبطال أوروبا مع فريق برشلونة الإسباني، والمنتقل حديثًا إلي نادي دينامو بوخارست الروماني.

جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى الثاني لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي "تصدوا معنا" تحت شعار الشباب بين تنمية الوعي ومواجهة الشائعات.

وذكر الموقع الرسمي لوزارة الرياضة المصرية يوم الثلاثاء أن أشرف صبحي أبدى سعادته بتكريم علي زين خاصة وانه يُعد سفيرًا للرياضة المصرية في المحافل الدولية.

وقال : كل الدعم والتقدير من الدولة المصرية لعلي زين مع كافة الأمنيات بالتوفيق وتحقيق الميداليات بدورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر، وبطولة الأمم الإفريقية للرجال لكرة اليد رقم 25، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 9 إلى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 14 منتخبا، على صالتي حسن مصطفى، وصالة وزارة الشباب والرياضة في مدينة 6 أكتوبر.

وأضاف :على زين شرفنا، وإنجازه مثل محمد صلاح، فهو محترف والبطولة لها معنى كبير، كان هناك عدم تنسيق من الاتحاد المصري لكرة اليد وتواصلت شخصيًا أمس معه، ونسعى جاهدين لتكريم أبناء مصر في مختلف الألعاب الفردية والجماعية الذين يرفعون اسم مصر عاليًا في مختلف البطولات والمحافل الدولية.

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