فيدرر يأمل العودة إلى ويمبلدون "مرة أخيرة"

يأمل نجم التنس السويسري المخضرم روجيه فيدرر في الظهور مرة أخيرة بالملعب الرئيسي في بطولة إنجلترا المفتوحة "ويمبلدون"، حيث يحاول التعافي من الإصابة التي تعرض لها في الركبة العام الماضي.

وغاب فيدرر، الحاصل على 20 لقبا في بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى، عن المشاركة في المباريات، منذ خضوعه لجراحة في الركبة في يوليو الماضي، علما أنه ابتعد أيضا عن الظهور في جزء كبير من موسم عام 2020 بسبب إصابة مماثلة.

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لكن فيدرر، بطل ويمبلدون ثماني مرات، استبعد مرارًا فكرة اعتزاله، وقال الشهر الماضي إنه يعتزم العودة في جولة اتحاد لاعبي التنس المحترفين العام المقبل.

وفي حديثه إلى جانب مجموعة من أبطال ويمبلدون السابقين في احتفال بمناسبة مرور 100 عام على افتتاح الملعب الرئيسي للبطولة يوم الأحد، قال فيدرر، 40 عامًا، إنه يأمل في تمديد ارتباطه الطويل بالبطولة عند عودته.

وصرح فيدرر "لقد كنت محظوظًا بما يكفي للعب الكثير من المباريات على هذا الملعب، وهو أمر غريب أن أكون هنا اليوم في نوع مختلف من الأدوار، لكن من الرائع أن أكون هنا مع جميع الأبطال الآخرين".

وأضاف فيدرر "لقد منحني هذا الملعب أكبر انتصاراتي، وأكبر خسائري، وكان أحد أبرز إنجازاتي بالطبع في عام 2001، حيث خرجت هنا مع بيت سامبراس (في مباراة لا تنسى في الدور الرابع للبطولة)، الذي ألهم الكثير منا للعب، أحاول أن أكون ناجحًا وأن أمثل الرياضة جيدًا، أتمنى أن أكون قد قمت بذلك، أتمنى أن أعود كما قلت مرة أخرى".

وتسببت معاناة فيدرر من الإصابة في أن يشارك في 3 بطولات فقط خلال آخر 10 مسابقات جراند سلام، حيث كشف أن تعافيه استغرق وقتا أطول مما كان متوقعا. بالطبع ، افتقدت وجودي هنا، كنت أتمنى أن أكون هنا".

وأضاف النجم السويسري "كنت أدرك أن الخروج من هنا العام الماضي (بعد وداعه) سيكون عامًا صعبًا، ربما لم أكن أعتقد أن الأمر سيستغرق كل هذا الوقت للعودة، لكن ركبتي كانت قاسية عليّ".

واختتم فيدرر تصريحاته قائلا "لكنني كنت سعيدًا، لقد كان عامًا جيدًا، بغض النظر عن التنس".