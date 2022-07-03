نادال يعبر سونيغو ويبلغ الدور الرابع في ويمبلدون

تأهل النجم الإسباني المخضرم رافائيل نادال إلى الدور الرابع لبطولة ويمبلدون للتنس ثالث بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى في الموسم الحالي بفوزه على الإيطالي لورينزو سونيغو يوم السبت في الدور الثالث.

وحسم نادال الفائز بـ22 لقبا في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى، الفوز على منافسه الإيطالي بثلاث مجموعات متتالية بنتيجة 6 /1 و6 /2 و6 /4. وبلغ الدور الرابع في بطولات الجراند سلام للمرة الـ16 خلال مسيرته.

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ويلتقي نادال في الدور الرابع مع الهولندي بوتيتش فان دي زاندشولب المصنف 21 للبطولة، والذي تغلب على الفرنسي ريشار غاسكيه /36 عاما/ بثلاث مجموعات مقابل مجموعة بنتيجة 7 /5 و2 /6 و7 /6 (9 /7) و6 /1. وتأهل الأميركي تايلور فريتز للدور الرابع بفوزه على السلوفاكي اليكس مولكان 6 /4 و6 /1 و7 /6.

كما تأهل الأسترالي أليكس دي مينور المصنف 19 للبطولة إلى الدور الرابع بفوزه على البريطاني ليام برودي المصنف 28 للبطولة بثلاث مجموعات متتالية بنتيجة 6 /3 و6 /4 و7 /5 اليوم السبت في الدور الثالث.

وبعد خروج برودي، بات كاميرون نوري أخر لاعب بريطاني متبقي في فئة فردي الرجال في ويمبلدون. وفجر الأسترالي جايسون كوبلر مفاجأة كبيرة وأطاح بالأمريكي جاك سوك من الدور الثالث بالفوز عليه 6 /2 و4 /6 و5 /7 و7/ 6 و6 /3.

كما لحق التشيلي كريستيان جارين بركب المتأهلين للدور الرابع بفوزه على الأمريكي جنسن بروكسبي 6 /2 و6 /3 و1 /6 و6 /4. وتغلب الأمريكي براندون ناكاسيما على الكولومبي دانييل إيلاهي جالان ريفيروز 6 /4 و6 /4 و6 /1.