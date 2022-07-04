ديوكوفيتش يهزم فان ريتهوفن ويبلغ ربع نهائي ويمبلدون

رفع نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول مستواه ليضع حدا لمسيرة الهولندي تيم فان ريتهوفن المشارك ببطاقة دعوة بعد الفوز عليه 6-2 و4-6 و6-1 و6-2 ويواصل مشوار الدفاع عن لقب بطولة ويمبلدون للتنس يوم الأحد.

ويحاول ديوكوفيتش حصد لقبه الرابع على التوالي في ويمبلدون والسابع بصفة عامة هناك. ولم يخسر اللاعب الصربي أي مباراة على الأراضي العشبية في نادي عموم إنجلترا منذ انسحابه بسبب إصابة في المرفق أمام توماس برديتش في دور الثمانية عام 2017.

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وسيلعب ديوكوفيتش مع الإيطالي يانيك سينر على بطاقة الظهور في مباراة قبل النهائي يوم الجمعة، بعدما فاز اللاعب البالغ عمره 20 عاما على الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الخامس.

وكسر اللاعب الصربي إرسال منافسه مرتين في المجموعة الافتتاحية، بينما أنقذ ثلاث فرص لكسر إرساله، ليفوز بأول مجموعة.

وفاجأ فان ريتهوفن، غير المرشح تماما للفوز أمام الحاصل على 20 لقبا في البطولات الكبرى، الجميع تحت الأضواء الكاشفة في الملعب الرئيسي وكسر إرسال اللاعب الصربي في المجموعة الثانية وتعادل لاحقا.

لكن ديوكوفيتش أظهر السبب وراء فوزه في 25 مباراة متتالية على الملاعب العشبية، ورفع مستواه في المجموعة الثالثة وكسر إرسال اللاعب الهولندي مرتين وقضى على الزخم التي اكتسبه.

وكسر اللاعب البالغ عمره 35 عاما إرسال فان ريتهوفن في وقت مبكر من المجموعة الرابعة، ثم كرر ذلك في الشوط السابع ليفرض سيطرته.

واستغل ديوكوفيتش أول فرصة متاحة للفوز بالمباراة بعد ضربة أمامية ناجحة ليواصل سعيه نحو الاحتفاظ باللقب.