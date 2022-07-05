أنس تهزم بوزكوفا وتصبح أول عربية تبلغ نصف نهائي بطولة كبرى

بلغت التونسية المصنّفة ثانية عالمياً أُنس جابر نصف نهائي بطولة ويمبلدون الإنجليزية لكرة المضرب بفوزها على التشيكية ماري بوزكوفا لتصبح أول عربية تبلغ نصف نهائي بطولة كبرى في كرة المضرب.
وحققت جابر فوزاً بنتيجة 3-6، 6-1 و6-1، لتضرب موعداً في نصف النهائي مع الألمانية تاتيانا ماريا (المصنفة 103).
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وستواجه جابر نظيرتها ماريا يوم الخميس فيما سيجمع نصف النهائي الثاني بين الفائزتين من ريباكينا وتومليانوفيتش وهاليب امام أنيسموفا.
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