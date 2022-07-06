نادال يعبر فريتز بصعوبة ويضرب موعداً مع كيريوس

تغلّب الإسباني رافايل نادال على أوجاعه وعبر إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى، بفوزه بالـ"سوبر تاي بريك" على منافسه الأميركي تايلور فريتز في مباراة استمرت أربع ساعات و21 دقيقة.
وبعدما خسر المجموعة الأولى واضطر إلى أخذ استراحة طبية في الثانية، فاز نادال على فريتز بنتيجة 3-6، 7-5، 3-6، 7-5، و7-6 (10/4)، ليضرب موعداً في نصف النهائي مع الأسترالي نيك كيريوس.
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