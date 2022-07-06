هاليب تهزم أنيسيموفا وتبلغ نصف نهائي بطولة ويمبلدون

لم تتوقف مساعي سيمونا هاليب في بطولة ويمبلدون للتنس هذا العام حيث قدمت الرومانية أداء لافتا لتتأهل إلى الدور قبل النهائي بفوزها 6-2 و6-4 على الأميركية أماندا أنيسيموفا يوم الأربعاء.

ولم تمنح بطلة 2019 المشجعين ما يساوي قيمة التذكرة البالغة 175 جنيها إسترلينيا في الملعب الرئيسي حيث أطاحت بأنيسيموفا في 63 دقيقة فقط لتصل إلى الدور قبل النهائي لثالث مرة في نادي عموم إنجلترا.

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وبعد أن حسمت هاليب المجموعة الأولى عندما أعادت أنيسيموفا إرسالا إلى خارج الملعب، فحصت اللاعبة الأميركية المضرب تلو الآخر في حقيبتها الحمراء لتتعرض لكسر إرسالها للمرة الرابعة في المجموعة الثانية 4-1.

وتعرضت هاليب البالغة من العمر 30 عاما لكسر إرسالها أثناء إرسالها لحسم المباراة وهي متقدمة 5-1 وتراجعت أنيسيموفا صفر-40 عندما حاولت كسر إرسال منافستها مرة أخرى والنتيجة تشير إلى 5-3. إلا أنها بعد تأخرها 15-40 عادت وحققت المصنفة 16 الانتصار عندما سددت أنيسيموفا ضربة خلفية طويلة.

وستلتقي هاليب في المباراة المقبلة مع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة 17 التي فازت على أيليا تومليانوفيتش.