أنس جابر: الحلم أصبح حقيقة

غمرت السعادة نجمة التنس التونسية أنس جابر إثر نجاحها في تحقيق إنجاز غير مسبوق للاعبات التنس في إفريقيا والمنطقة العربية، عبر تأهلها إلى المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون ثالث بطولات "الغراند سلام" الأربعة.

وأطاحت جابر المصنفة الثانية عالميا بالألمانية تاتيانا ماريا في مباراة الدور قبل النهائي اليوم بمجموعتين مقابل مجموعة واحد بعد أداء قوي، (6/2) (3/6) (6/1).

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وقالت جابر عقب المباراة "لا أعلم ماذا أقول إنه حلم أصبح حقيقة بعد سنوات وسنوات من التضحيات. سعيدة أن هذا قد أثمر في النهاية سأواصل العمل أكثر فأكثر".

وتأمل جابر (27 عاما) في أن تكون أول لاعبة في تونس وإفريقيا والمنطقة العربية تفوز بلقب في أحد بطولات الغراند سلام لتتوج بذلك عاما سعيدا لها، بعد أن كانت قد حققت بطولتي مدريد وبرلين هذا العام، ولقب دورة بيرمنغهام في 2021.

وقالت جابر "أنا إمرأة تونسية فخورة تقف هنا اليوم وأنا أعلم أنهم (في تونس) سيجنون بالفرحة الآن".

وتلقب جابر بـ"وزيرة السعادة" في تونس بفضل إنجازاتها حيث تحظى مبارياتها بمتابعة جماهيرية واسعة.

وعلقت وزارة الشباب والرياضة على إنجازها اليوم في تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "وزيرة السعادة أنس جابر رائعة رائعة رائعة، ألف مبروك وإلى الأمام دائما".

وعلاوة على تألقها في ملاعب التنس ينظر لأنس جابر كلاعبة ملهمة للشباب.

وقالت النجمة التونسية "أحاول أن أكون ملهمة للكثيرين ليس فقط في تونس وإنما لأكثر ما يمكن من اللاعبات العربيات والإفريقيات".

وتعرف جابر بمبادراتها الخيرية، حيث خصصت 100 يورو عن كل إرسال ساحق لها أو ضربة "دروب شوت" في مبارياتها ببطولة ويمبلدون لتمويل أشغال تهيئة مدرسة في منطقة نائية بتونس.

كانت عرضت مضربها للبيع في مزاد علني في مناسبتين في 2021، الأولى لدعم الحكومة في جهود مكافحة وباء كورونا، والثانية لمساعدة فريقها المفضل في تونس النجم الساحلي في أزمته المالية.