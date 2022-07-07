.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

التونسية أنس جابر أول عربية وإفريقية تصل نهائي ويمبلدون

  • الخط
إحدى احتفالاتها أثناء اللقاء

التونسية أنس جابر أول عربية وإفريقية تصل نهائي ويمبلدون

لندن - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

باتت التونسية أُنس جابر أول العرب وأول إفريقية تبلغ نهائي بطولة كبرى بكرة المضرب، مع وصولها إلى المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون، ثالثة بطولات الـ"غراند سلام"، بفوزها، الخميس، على الألمانية تاتيانا ماريا 6-2، 3-6، و6-1.

وستسعى جابر (27 عاماً)، المصنفة ثانية عالمياً، إلى الظفر السبت بأول بطولة كبرى في مسيرتها، حينما تواجه الرومانية سيمونا هاليب المصنفة 18 وبطلة 2019، أو الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الثالثة والعشرين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
برنامج الغذاء العالمي يطلق تحذيرات طارئة: المجاعة تهدد 14 دولة برنامج الغذاء العالمي يطلق تحذيرات طارئة: المجاعة تهدد 14 دولة
اكتشف المزيد