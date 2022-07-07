التونسية أنس جابر أول عربية وإفريقية تصل نهائي ويمبلدون

باتت التونسية أُنس جابر أول العرب وأول إفريقية تبلغ نهائي بطولة كبرى بكرة المضرب، مع وصولها إلى المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون، ثالثة بطولات الـ"غراند سلام"، بفوزها، الخميس، على الألمانية تاتيانا ماريا 6-2، 3-6، و6-1.
وستسعى جابر (27 عاماً)، المصنفة ثانية عالمياً، إلى الظفر السبت بأول بطولة كبرى في مسيرتها، حينما تواجه الرومانية سيمونا هاليب المصنفة 18 وبطلة 2019، أو الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الثالثة والعشرين.
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