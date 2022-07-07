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نادال يعلن انسحابه من نصف نهائي ويمبلدون بسبب الإصابة

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نادال خلال إعلان انسحابه

نادال يعلن انسحابه من نصف نهائي ويمبلدون بسبب الإصابة

لندن - فرانس برس

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أعلن الإسباني رافائيل نادال، يوم الخميس، انسحابه من بطولة ويمبلدون الإنجليزية ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب لعدم تعافيه من إصابة في عضلات البطن، ما يعني تأهل منافسه في نصف النهائي الأسترالي نيك كيريوس إلى النهائي الكبير الأول في مسيرته من دون أي يلعب.

وتعرض نادال للإصابة خلال مباراة ربع النهائي ضد الأميركي تايلور فريتز، وقد أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه أصيب بتمزق في عضلات البطن يبلغ سبعة مليمترات، وقد أكد ابن الـ36 عاماً الفائز بـ22 لقباً كبيراً هذه المعلومة بالقول يوم الخميس "لدي تمزق في عضلات البطن. لقد تحدثنا طوال اليوم عن القرار الذي يجب اتخاذه، لكن ليس من المنطقي اللعب إذا كنت أرغب في مواصلة مسيرتي".

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