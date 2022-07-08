ديوكوفيتش إلى نهائي ويمبلدون لملاقاة كيريوس

بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوّل المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه على البريطاني كامرون نوري 2-6 و6-3 و6-2 و6-4 الجمعة في نصف النهائي.

ويلتقي ديوكوفيتش الثالث عالمياً والساعي إلى لقبه السابع والرابع على التوالي في ويمبلدون والـ21 في الـ "غراند سلام"، في المباراة النهائية مع الأسترالي نيك كيرويس المتأهل عقب انسحاب الإسباني رافايل نادال الخميس بسبب الإصابة.