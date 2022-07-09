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التونسية أنس جابر تخسر لقب ويمبلدون

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أنس جابر
أنس جابر خلال المواجهة

التونسية أنس جابر تخسر لقب ويمبلدون

لندن - أ ف ب

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حرمت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا التونسية أنس جابر، المصنفة ثانية عالمياً من أن تصبح أول لاعبة عربية وإفريقية تحرز لقب بطولة كبرى في كرة المضرب، بعدما هزمتها السبت في نهائي ويمبلدون الإنجليزية على أرض عشبية 3-6 و6-2 و6-2.

وهذا اللقب الأول الكبير لريباكينا (23 عاماً ومصنفة 23 عالمياً)، المولودة في روسيا والتي اختارت حمل ألوان كازاخستان عام 2018 بدلا من روسيا، التي فُرض حظر على لاعبيها بالمشاركة في النسخة الحالية، بسبب الحرب مع أوكرانيا.

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